Английская Премьер-лига, 4-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

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Английская Премьер-лига, 4-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

Завершились все матчи 4-го тура в английской Премьер-Лиге. По итогам тура первое место занимает ливерпульский "Эвертон", который на три очка опережает "Астон Виллу", "Лестер", "Арсенал" и "Ливерпуль". 

В туре произошли две громкие сенсации. "Манчестер Юнайтед" дома проиграл "Тоттенхэму" со счетом 1:6, а "Ливерпуль" на выезде был разгромлен "Астон Виллой" - 2:7.

Результаты 4-го тура АПЛ:

"Челси" - "Кристал Пэлас" - 4:0
"Эвертон" - "Брайтон" - 4:2
"Лидс" - "Манчестер Сити" - 1:1
"Ньюкасл" - "Бернли" - 3:1
"Лестер" - "Вест Хэм" - 0:3
"Саутгемптон" - "Вест Бромвич" - 2:0
"Арсенал" - "Шеффилд Юнайтед" - 2:1
"Вулверхэмптон" - "Фулхэм" - 1:0
"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" - 1:6
"Астон Вилла" - "Ливерпуль" - 7:2

Турнирная таблица: "Эвертон" - 12, "Астон Вилла"  - 9 (3), "Лестер", "Арсенал", "Ливерпуль" - 9, "Тоттенхєм", "Челси", "Лидс", "Ньюкасл" - 7, "Вест Хэм", "Саутгемптон", "Кристал Пэлас", "Вулверхэмптон" - 6, "Манчестер Сити" - 4 (3), "Брайтон" - 3, "Манчестер Юнайтед" - 3 (3), "Вест Бромвич" - 1, "Бернли" - 0 (3), "Шеффилд Юнайтед", "Фулхэм" - 0.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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