Английская Премьер-лига, 4-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица

Завершились все матчи 4-го тура в английской Премьер-Лиге. По итогам тура первое место занимает ливерпульский "Эвертон", который на три очка опережает "Астон Виллу", "Лестер", "Арсенал" и "Ливерпуль".

В туре произошли две громкие сенсации. "Манчестер Юнайтед" дома проиграл "Тоттенхэму" со счетом 1:6, а "Ливерпуль" на выезде был разгромлен "Астон Виллой" - 2:7.

Результаты 4-го тура АПЛ:

"Челси" - "Кристал Пэлас" - 4:0

"Эвертон" - "Брайтон" - 4:2

"Лидс" - "Манчестер Сити" - 1:1

"Ньюкасл" - "Бернли" - 3:1

"Лестер" - "Вест Хэм" - 0:3

"Саутгемптон" - "Вест Бромвич" - 2:0

"Арсенал" - "Шеффилд Юнайтед" - 2:1

"Вулверхэмптон" - "Фулхэм" - 1:0

"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" - 1:6

"Астон Вилла" - "Ливерпуль" - 7:2

Турнирная таблица: "Эвертон" - 12, "Астон Вилла" - 9 (3), "Лестер", "Арсенал", "Ливерпуль" - 9, "Тоттенхєм", "Челси", "Лидс", "Ньюкасл" - 7, "Вест Хэм", "Саутгемптон", "Кристал Пэлас", "Вулверхэмптон" - 6, "Манчестер Сити" - 4 (3), "Брайтон" - 3, "Манчестер Юнайтед" - 3 (3), "Вест Бромвич" - 1, "Бернли" - 0 (3), "Шеффилд Юнайтед", "Фулхэм" - 0.

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