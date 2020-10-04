Английская Премьер-лига, 4-й тур: результаты всех матчей и турнирная таблица
Завершились все матчи 4-го тура в английской Премьер-Лиге. По итогам тура первое место занимает ливерпульский "Эвертон", который на три очка опережает "Астон Виллу", "Лестер", "Арсенал" и "Ливерпуль".
В туре произошли две громкие сенсации. "Манчестер Юнайтед" дома проиграл "Тоттенхэму" со счетом 1:6, а "Ливерпуль" на выезде был разгромлен "Астон Виллой" - 2:7.
Результаты 4-го тура АПЛ:
"Челси" - "Кристал Пэлас" - 4:0
"Эвертон" - "Брайтон" - 4:2
"Лидс" - "Манчестер Сити" - 1:1
"Ньюкасл" - "Бернли" - 3:1
"Лестер" - "Вест Хэм" - 0:3
"Саутгемптон" - "Вест Бромвич" - 2:0
"Арсенал" - "Шеффилд Юнайтед" - 2:1
"Вулверхэмптон" - "Фулхэм" - 1:0
"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" - 1:6
"Астон Вилла" - "Ливерпуль" - 7:2
Турнирная таблица: "Эвертон" - 12, "Астон Вилла" - 9 (3), "Лестер", "Арсенал", "Ливерпуль" - 9, "Тоттенхєм", "Челси", "Лидс", "Ньюкасл" - 7, "Вест Хэм", "Саутгемптон", "Кристал Пэлас", "Вулверхэмптон" - 6, "Манчестер Сити" - 4 (3), "Брайтон" - 3, "Манчестер Юнайтед" - 3 (3), "Вест Бромвич" - 1, "Бернли" - 0 (3), "Шеффилд Юнайтед", "Фулхэм" - 0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18