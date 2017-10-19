Английские клубы одержали 11 побед в Лиге Чемпионов при четырех ничьих, ни разу не проиграв

Завершились матчи третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.

По его итогам все пять английских клубов лидируют в своих группах.

Стоит отметить, что англичане добились 11 побед в 15 поединках, четырежды сыграв вничью и не потерпев ни одного поражения.

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