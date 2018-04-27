Анна Кель - бывшая любовница Эшли Коула

Британская модель Анна Кель на протяжении полутора лет встречалась с известным в прошлом английским футболистом Эшли Коулом. Согласно слухам, знойная красотка является нимфоманкой и имеет бисексуальную ориентацию. Поэтому не стоит удивляться тому, что ее отношения с экс-игроком сборной Англии долго не продлились.

​Не пропустите:

Софи Роуз - самая сексуальная болельщица "Челси"

Манон Марсо - актриса, встречавшаяся с Каримом Бензема

Лекси Вуд - новая подруга сына Дэвида Бекхэма Бруклина

Шелби Биллинхэм - модель, актриса и бывшая подруга Люка Шоу

Даниэль Фаватто - дочь Ромарио | soccernews.ru