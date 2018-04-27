Анна Кель - бывшая любовница Эшли Коула

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Анна Кель - бывшая любовница Эшли КоулаБританская модель Анна Кель на протяжении полутора лет встречалась с известным в прошлом английским футболистом Эшли Коулом. Согласно слухам, знойная красотка является нимфоманкой и имеет бисексуальную ориентацию. Поэтому не стоит удивляться тому, что ее отношения с экс-игроком сборной Англии долго не продлились.

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Пьянь

Для секса хороший вариант, но вряд ли с ней можно комфортно жить в повседневной жизни.

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