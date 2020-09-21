Антонио Рюдигер может покинуть "Челси"

Немецкий защитник "Челси" Антонио Рюдигер может покинуть лондонский клуб, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист хочет сменить клуб, так как намерен иметь регулярную игровую практику. На старте сезона немец не попадал в заявку команды на матчи чемпионата Англии против "Брайтона" (3:1) и "Ливерпуля" (0:2).

27-летний Рюдигер выступает за "Челси" с 2017 года. Всего он провел за английский клуб 115 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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