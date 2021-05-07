Апелляция "Барсы" по поводу Кумана отклонена
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
Официально: Спортивный административный суд отклонил вторую апелляцию "Барселоны" на решение о двухматчевой дисквалификации главного тренера Роналда Кумана за удаление, которое он получил в игре 33-го тура Ла Лиги против "Гранады" (1:2).
Каталонцы хотели добиться временной приостановки дисквалификации, для того, чтобы тренер смог руководить командой в матче 35-го тура Ла Лиги против "Атлетико", однако этого не произошло.
Таким образом, руководить каталонцами в игре с "матрасниками" будет помощник Кумана Алфред Схройдер, как и в прошлом матче с "Валенсией" (3:2).
"Барселона" примет "Атлетико" в субботу, 8 мая. В случае победы каталонский клуб может выйти на первое место в турнирной таблице Ла Лиги, однако для этого также "Севилья" должна отобрать очки у мадридского "Реала".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14