Апелляция "Барсы" по поводу Кумана отклонена

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Апелляция "Барсы" по поводу Кумана отклоненаФото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Официально: Спортивный административный суд отклонил вторую апелляцию "Барселоны" на решение о двухматчевой дисквалификации главного тренера Роналда Кумана за удаление, которое он получил в игре 33-го тура Ла Лиги против "Гранады" (1:2).

Каталонцы хотели добиться временной приостановки дисквалификации, для того, чтобы тренер смог руководить командой в матче 35-го тура Ла Лиги против "Атлетико", однако этого не произошло.

Таким образом, руководить каталонцами в игре с "матрасниками" будет помощник Кумана Алфред Схройдер, как и в прошлом матче с "Валенсией" (3:2).

"Барселона" примет "Атлетико" в субботу, 8 мая. В случае победы каталонский клуб может выйти на первое место в турнирной таблице Ла Лиги, однако для этого также "Севилья" должна отобрать очки у мадридского "Реала".

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