АПЛ назвала лучшего игрока и тренера февраля

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АПЛ назвала лучшего игрока и тренера февраля

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган признан лучшим игроком АПЛ по итогам февраля.

Немец в прошлом месяце забил 4 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах чемпионата.

В борьбе за награду Гюндоган опередил Йоакима Андерсена ("Фулхэм"), Харви Барнса ("Лестер"), Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Бруну Фернандеша ("Манчестер Юнайтед"), Джесси Лингарда ("Вест Хэм"), Рубена Невеша ("Вулверхэмптон") и Рафинью ("Лидс").

Лучшим тренером английской Премьер-лиги в феврале стал наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

В минувшем месяце "горожане" выиграли все 6 матчей чемпионата с общим счётом 15:3.

Испанец обошёл в голосовании Нуну Эшпириту Санту ("Вулверхэмптон"), Скотта Паркера ("Фулхэм") и Томаса Тухеля ("Челси").

Стоит отметить, что Гюндогана и Гвардиолу признают лучшими в АПЛ второй месяц подряд.

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