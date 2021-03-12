АПЛ назвала лучшего игрока и тренера февраля
Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган признан лучшим игроком АПЛ по итогам февраля.
Немец в прошлом месяце забил 4 гола и сделал 1 ассист в 5 матчах чемпионата.
В борьбе за награду Гюндоган опередил Йоакима Андерсена ("Фулхэм"), Харви Барнса ("Лестер"), Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Бруну Фернандеша ("Манчестер Юнайтед"), Джесси Лингарда ("Вест Хэм"), Рубена Невеша ("Вулверхэмптон") и Рафинью ("Лидс").
Лучшим тренером английской Премьер-лиги в феврале стал наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.
В минувшем месяце "горожане" выиграли все 6 матчей чемпионата с общим счётом 15:3.
Испанец обошёл в голосовании Нуну Эшпириту Санту ("Вулверхэмптон"), Скотта Паркера ("Фулхэм") и Томаса Тухеля ("Челси").
Стоит отметить, что Гюндогана и Гвардиолу признают лучшими в АПЛ второй месяц подряд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18