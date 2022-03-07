АПЛ прекратит трансляции матчей в России

Руководство английской Премьер-лиги собирается прекратить трансляции матчей в Российской Федерации, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, общее решение приняли АПЛ и английская футбольная лига (EFL). Ожидается, что прекращение вещания произойдет в течение ближайших суток. Также не будут транслироваться матчи Кубка Англии.

Такое решение принято в связи с военной операцией, которую Россия проводит на территории Украины.

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