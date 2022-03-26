АПЛ сорвала переход игрока "Спартака" в "Бернли"

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АПЛ сорвала переход игрока "Спартака" в "Бернли"

Фото сайт РПЛ

Полузащитник московского "Спартака" Виктор Мозес получил предложение провести остаток сезона в "Бернли".

По информации Sky Sports, нигерийца убедили приостановить контракт с "красно-белыми" и вернуться в Англию.

Однако в итоге сделку заблокировала АПЛ, запретившая подобные трансферы с целью сохранения целостности соревнований.

В текущем сезоне Мозес сыграл за "Спартак" 26 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста. Его договор с клубом действует до 2024 года.

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