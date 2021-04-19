Арбитр Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы на футбольных матчах

Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц сообщил, что арбитр Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы на матчах.

"Могу подтвердить, что Михаил Вилков отстранен от судейства. Пока я работаю, этот судья не будет обслуживать матчи. Ни РПЛ, ни ФНЛ, ни ПФЛ. Это мое решение. Формулировка? Утрата доверия", - приводит слова Хачатурянца "Чемпионат".

В последний раз Вилков работал 17 октября 2020 года на матче Российской Премьер-Лиги "Краснодар" - "Рубин" (3:1). После матча претензии против решений арбитра высказывали представители казанского клуба.

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