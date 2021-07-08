Арбитр ошибочно назначил решающий пенальти в матче Англия - Дания (фото)

Фото: кадр из трансляции матча Англия - Дания

Голландский арбитр Данни Маккели ошибочно назначил решающий пенальти в ворота сборной Дании в матче 1/2 финала чемпионата Европы с национальной командой Англии (1:2).

В момент, когда форвард англичан Рахим Стерлинг только начинал свой проход по флангу, на поле находился еще один мяч. По правилам арбитр должен был моментально остановить матч.

Впрочем, Маккели не увидел лишний мяч, а Стерлинг ворвался в штрафную и заработал пенальти. 11-метровый вызвался бить Харри Кейн, удар которого отразил вратарь датчан Каспер Шмейхель, но форвард оказался первым на добивании.

В финале Англия сыграет с Италией. Матч состоится 11 июля.

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