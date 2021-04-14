Аргентинец Лаутаро перешел в украинский клуб

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Аргентинец Лаутаро перешел в украинский клуб

Фото: сайт ПФК "Львов"

ПФК "Львов" на официальном сайте объявил о переходе аргентинского полузащитника Новача Иглесиаса Лаутаро Уриэля.

Условия личного контракта футболиста не разглашаются. Лаутаро являлся свободным агентом, поэтому достался украинскому клубу бесплатно.

23-летний Лаутро ранее играл за аргентинские "Кильмес" и "Сантамарину". До конца нынешнего сезона аргентинец будет играть за дубль львовского клуба.

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