Аргентинец Лаутаро перешел в украинский клуб
Фото: сайт ПФК "Львов"
ПФК "Львов" на официальном сайте объявил о переходе аргентинского полузащитника Новача Иглесиаса Лаутаро Уриэля.
Условия личного контракта футболиста не разглашаются. Лаутаро являлся свободным агентом, поэтому достался украинскому клубу бесплатно.
23-летний Лаутро ранее играл за аргентинские "Кильмес" и "Сантамарину". До конца нынешнего сезона аргентинец будет играть за дубль львовского клуба.
Не пропустите: Жуниор Мораес рассказал, что его испугало после переезда в Украину. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
главное
Лента новостей
-
ПСЖ прошел "Баварию" благодаря "дворовому" футболу! Или почему немцы не могут решать большие задачи без Левандовски
-
"Динамо" Киев может продать шесть игроков летом
-
Названы имена арбитров на матчи 26-го тура РПЛ
-
Неймар ярко высказался о своем будущем в ПСЖ
-
Модрич высказался о возможном переходе Мбаппе в "Реал"
-
Источник: Флик покинет "Баварию" ради сборной Германии
-
Президент ПСЖ высказался о будущем Неймара и Мбаппе после выхода клуба в полуфинал Лиги Чемпионов
-
Бывший нападающий ЦСКА Муса определился с новым клубом
-
Озил может совладельцем футбольного клуба
-
"Челси" установил рекорд Лиги Чемпионов для английских клубов
-
Модрич рассказал о ситуации с продлением контракта с "Реалом"
-
"Тоттенхэм" определился с приоритетным кандидатом на замену Моуринью
-
Аргентинец Лаутаро перешел в украинский клуб
-
ПСЖ готов отдать двух игроков в обмен на Роналду
-
Главные новости дня: 13 апреля
-
Неймар ярко отреагировал на выход ПСЖ в полуфинал Лиги Чемпионов
-
В "Спартаке" объяснили, почему сотрудник клуба не нарушал регламент, когда зашел в судейскую на стадионе "Локомотива"
-
ПСЖ показал фотографию из раздевалки после выхода в полуфинал Лиги Чемпионов
-
"Реал" и ПСЖ - основные претенденты на Роналду
-
Кокорин, скорее всего, пропустит ближайший матч "Фиорентины"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13