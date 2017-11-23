Армейцы – красавцы: почему ЦСКА не будет стыдно за кампанию в Лиге Чемпионов
Московский ЦСКА к матчу против "Бенфики" подходил, имея в активе успешные матчи только на выезде, что настораживало болельщиков, ибо армейцам необходимо было в обязательном порядке обыгрывать лиссабонских гостей. "Орлы", в свою очередь, практически не имели шансов на выход в плей-офф Лиги Чемпионов и представали неким "Марибором", который во вторник испортил настроение "Спартаку", хоть и не был предельно мотивирован турнирным положением.
По ходу текущей еврокубковой кампании мы неоднократно критиковали ЦСКА, однако регулярно отмечали и те положительные моменты, которые имелись и имеются у армейцев. В среду команда Виктора Гончаренко продемонстрировала, что не стоит на месте и, даже не имея мощного ресурса, старается двигаться вперёд и развиваться. "Бенфика", при всех её потерях в минувшее трансферное окно, по умолчанию не может быть слабой командой, а её ЦСКА обыграл на классе. При этом не стоит забывать тот факт, что в нынешний розыгрыш Лиги Чемпионов московский клуб заходил, по общему мнению, с самым слабым составом за последние годы.
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Нельзя обойти стороной и наконец-то завершившуюся серию Игоря Акинфеева, чей антирекорд вряд ли кто-то сможет побить в ближайшее время. Голкипер ЦСКА был традиционно надёжен, а поставить точку в, казалось бы, бесконечной истории помогли не суперсейвы вратаря, а слаженные действия всей команды в обороне. Плюс ко всему, на стороне Акинфеева в кои-то веки была и госпожа фортуна, уже немало задолжавшая Игорю.
ЦСКА в матче с "Бенфикой" сделал всё, что от него требовалось, и был заслуженно вознаграждён уверенной победой, однако общую картину в итоге подпортил Жозе Моуринью и его "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" откровенно провалили второй тайм в Базеле, "катая вату" в своих худших традициях, за что были наказаны – хозяева "Санкт Якоб Парка" вырвали победу и в итоге обошли ЦСКА в турнирной таблице. Теперь армейцам будет крайне тяжело пробиться в плей-офф турнира, а ведь именно туда москвичи наверняка нацеливались по окончании матча с "Бенфикой". Аппетит приходит во время еды и, если до старта группового этапа, хорошим результатом считалось бы третье место и путёвку в Лигу Европы, то теперь армейцам хочется большего.
ЦСКА в этой кампании уже набрал больше очков, чем за последние две вместе взятые (девять против семи). Последний раз армейцы выходили в плей-офф самого престижного турнира Европы в сезоне 2011/2012: тогда в группе у москвичей были "Интер", "Трабзонспор" и "Лилль", а для выхода в весну хватило 8 баллов. Но в том квартете не было аутсайдера, а "Бенфика", не имеющая ни единого очка – одна из надежд ЦСКА в нынешнем розыгрыше. Команде Гончаренко для попадания в плей-офф необходимо в последнем туре набрать больше очков в Манчестере, чем "Базель" в Лиссабоне и такой расклад явно не в пользу российского клуба.
У ЦСКА есть опыт весьма впечатляющей игры на "Олд Траффорд". В 2009 году армейцы забили там трижды, но не удержали победу. Теперь им может быть недостаточно даже ничьей, но терять команде Гончаренко нечего. В любом случае, эта кампания будет занесена в актив москвичам, так почему бы не рискнуть и не попытаться испортить настроение "Особенному" и его "Манчестеру"?!
Игорь Павелко | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|5
|12
|2
|Базель
|5
|9
|3
|ЦСКА Москва
|5
|9
|4
|Бенфика
|5
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|5
|15
|2
|Бавария Мюнхен
|5
|12
|3
|Селтик
|5
|3
|4
|Андерлехт
|5
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Челси
|5
|10
|2
|Рома
|5
|8
|3
|Атлетико Мадрид
|5
|6
|4
|Карабах
|5
|2
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|5
|11
|2
|Ювентус
|5
|8
|3
|Спортинг Лиссабон
|5
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|5
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|5
|9
|2
|Севилья
|5
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|3
|Спартак Москва
|5
|6
|4
|Марибор
|5
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|М
|О
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|Манчестер Сити
|5
|15
|2
|Шахтер Донецк
|5
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|3
|Наполи
|5
|6
|4
|Фейеноорд
|5
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|5
|11
|2
|Порту
|5
|7
|3
|РБ Лейпциг
|5
|7
|4
|Монако
|5
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Тоттенхэм
|5
|13
|2
|Реал Мадрид
|5
|10
|3
|Боруссия Дортмунд
|5
|2
|4
|АПОЭЛ
|5
|2