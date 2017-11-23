Армейцы – красавцы: почему ЦСКА не будет стыдно за кампанию в Лиге Чемпионов

Московский ЦСКА к матчу против "Бенфики" подходил, имея в активе успешные матчи только на выезде, что настораживало болельщиков, ибо армейцам необходимо было в обязательном порядке обыгрывать лиссабонских гостей. "Орлы", в свою очередь, практически не имели шансов на выход в плей-офф Лиги Чемпионов и представали неким "Марибором", который во вторник испортил настроение "Спартаку", хоть и не был предельно мотивирован турнирным положением.

ВИДЕО: ЦСКА - "Бенфика" - 2:0

По ходу текущей еврокубковой кампании мы неоднократно критиковали ЦСКА, однако регулярно отмечали и те положительные моменты, которые имелись и имеются у армейцев. В среду команда Виктора Гончаренко продемонстрировала, что не стоит на месте и, даже не имея мощного ресурса, старается двигаться вперёд и развиваться. "Бенфика", при всех её потерях в минувшее трансферное окно, по умолчанию не может быть слабой командой, а её ЦСКА обыграл на классе. При этом не стоит забывать тот факт, что в нынешний розыгрыш Лиги Чемпионов московский клуб заходил, по общему мнению, с самым слабым составом за последние годы.

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Нельзя обойти стороной и наконец-то завершившуюся серию Игоря Акинфеева, чей антирекорд вряд ли кто-то сможет побить в ближайшее время. Голкипер ЦСКА был традиционно надёжен, а поставить точку в, казалось бы, бесконечной истории помогли не суперсейвы вратаря, а слаженные действия всей команды в обороне. Плюс ко всему, на стороне Акинфеева в кои-то веки была и госпожа фортуна, уже немало задолжавшая Игорю.

ЦСКА в матче с "Бенфикой" сделал всё, что от него требовалось, и был заслуженно вознаграждён уверенной победой, однако общую картину в итоге подпортил Жозе Моуринью и его "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" откровенно провалили второй тайм в Базеле, "катая вату" в своих худших традициях, за что были наказаны – хозяева "Санкт Якоб Парка" вырвали победу и в итоге обошли ЦСКА в турнирной таблице. Теперь армейцам будет крайне тяжело пробиться в плей-офф турнира, а ведь именно туда москвичи наверняка нацеливались по окончании матча с "Бенфикой". Аппетит приходит во время еды и, если до старта группового этапа, хорошим результатом считалось бы третье место и путёвку в Лигу Европы, то теперь армейцам хочется большего.

ЦСКА в этой кампании уже набрал больше очков, чем за последние две вместе взятые (девять против семи). Последний раз армейцы выходили в плей-офф самого престижного турнира Европы в сезоне 2011/2012: тогда в группе у москвичей были "Интер", "Трабзонспор" и "Лилль", а для выхода в весну хватило 8 баллов. Но в том квартете не было аутсайдера, а "Бенфика", не имеющая ни единого очка – одна из надежд ЦСКА в нынешнем розыгрыше. Команде Гончаренко для попадания в плей-офф необходимо в последнем туре набрать больше очков в Манчестере, чем "Базель" в Лиссабоне и такой расклад явно не в пользу российского клуба.

У ЦСКА есть опыт весьма впечатляющей игры на "Олд Траффорд". В 2009 году армейцы забили там трижды, но не удержали победу. Теперь им может быть недостаточно даже ничьей, но терять команде Гончаренко нечего. В любом случае, эта кампания будет занесена в актив москвичам, так почему бы не рискнуть и не попытаться испортить настроение "Особенному" и его "Манчестеру"?!

Игорь Павелко | soccernews.ru

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