Арриго Сакки высказался о провале Пирло в "Ювентусе"

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Арриго Сакки высказался о провале Пирло в "Ювентусе"Фото: инстаграм Пирло/Автор неизвестен

Экс-наставник "Милана" и сборной Италии Арриго Сакки поделился мнением о провале Андреа Пирло на посту главного тренера туринского "Ювентуса".

"Думаю, он может снова войти в мир футбола. В этом деле нужна удача. Он возглавил "Ювентус", и там было почти невозможно преуспеть.

Пирло принял приглашение из-за амбициозности и допустил ошибку, которая может дорого ему обойтись", – сказал Сакки для "Tiki Taka".

Напомним, что Пирло работал с "Ювентусом" с июля 2020 года по май 2021-го. С туринским клубом он выиграл Кубок и Суперкубок Италии, а также занял 4-е место в Серии А и вылетел из Лиги чемпионов от "Порту" в 1/8 финала.

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