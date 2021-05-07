"Арсенал" и "Эвертон" интересуются игроком "Шеффилда"

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"Арсенал" и "Эвертон" интересуются игроком "Шеффилда"Фото: инстаграм Берге/Автор неизвестен

Как сообщает Sky Sports, полузащитником "Шеффилда" Сандером Берге интересуются "Арсенал" и "Эвертон".

Из-за вылета "Шеффилда" в Чемпионшип отступные за норвежца упали с 45 до 35 миллионов фунтов.

В текущем сезоне Берге провел 14 матчей в АПЛ.

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