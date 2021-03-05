"Арсенал" может выложить 30 миллионов за нападающего Чемпионшипа

Форвард "Брентфорда" Иван Тони может продолжить карьеру в "Арсенале". Но для этого лондонцам будет необходимо заплатить 30 миллионов фунтов стерлингов, утверждает football.london.

По данным источника, 24-летний футболист находится и на радарах скаутской службы "Вест Хэма".

На данный момент, "Брентфорд" находится на второй строчке в таблице Чемпионшипа, а Тони является лучшим бомбардиром лиги, забив 25 голов в 33 матчах

Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 10 миллионов, но "Брентфорд" не планирует отпускать его меньше, чем за 30 миллионов фунтов.