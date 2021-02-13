"Арсенал" нацелился на португальского таланта

Форвард лиссабонского "Спортинга" Тьягу Томаш привлёк внимание "Арсенала", сообщает The Sun.

По сведениям издания, "канониры" уже вступили в переговоры по поводу трансфера 18-летнего футболиста.

Сумма отступных в контракте португальского таланта составляет 59 миллионов евро, но "львы" готовы его отпустить примерно за 23 миллиона.

В текущем сезоне Томаш сыграл за "Спортинг" 25 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

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