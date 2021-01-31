"Арсенал" нацелился на воспитанника "Челси"

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"Арсенал" нацелился на воспитанника "Челси"

"Арсенал" проявляет интерес к голландскому защитнику "Кристал Пэлас" Патрику ван Анхолту, сообщает Mirror.

По сведениям источника, лондонский клуб может подписать футболиста до закрытия зимнего трансферного окна. В составе "канониров" голландец может стать дублером Кирана Тирни.

30-летний ван Анхолт является воспитанником "Челси". За "Кристал Пэлас" он выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провел 12 матчей и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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