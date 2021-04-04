"Арсенал" надолго теряет Давида Луиза

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"Арсенал" надолго теряет Давида Луиза

Фото: инстаграм Давида Луиза

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сообщил, что бразильский защитник лондонского клуба Давид Луиз пропустит несколько недель из-за травмы колена.

"Мы не знаем, когда вернется Давид. В его случае возможна операция, но может быть и консервативное решение. Мы примем верное решение вместе с врачами. Он точно пропустит минимум несколько недель. Не знаю, вернется ли он на поле в нынешнем сезоне", - приводит слова Артеты официальный сайт "Арсенала".

В нынешнем сезоне 33-летний Луиз провел за "Арсенал" 29 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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