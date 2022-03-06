"Арсенал" победил аутсайдера АПЛ и ворвался в зону ЛЧ
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен
В матче 28-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на выезде обыграл "Уотфорд" со счетом 3:2.
Победу лондонскому клубу принесли голы Мартина Эдегора, Букайо Сака и Габриэла Мартинелли. В составе хозяев отличились Кучо Эрнандес и Мусса Сиссоко.
"Арсенал", набрав 48 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Уотфорд" с 19 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.
"Уотфорд" – "Арсенал" - 2:3 (1:2)
Голы: Эдегор, 5 - 0:1, Эрнандес, 11 - 1:1, Сака, 30 - 1:2, Мартинелли, 52 - 1:3, Сиссоко, 87 - 2:3
"Уотфорд": Фостер, Фемения, Кэткарт, Самир, Камара, Сиссоко, Клеверли (Калу, 89), Луза (Кайембе, 64), Эрнандес, Деннис, Жоао Педро.
"Арсенал": Рэмсдейл, Соареш, Габриэл, Уайт, Тирни, Джака, Парти, Эдегор (Холдинг, 90), Ляказетт (Нкетиа, 80), Мартинелли (Пепе, 73), Сака.
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|27
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|27
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
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|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18