"Арсенал" победил аутсайдера АПЛ и ворвался в зону ЛЧ

Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

В матче 28-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на выезде обыграл "Уотфорд" со счетом 3:2.

Победу лондонскому клубу принесли голы Мартина Эдегора, Букайо Сака и Габриэла Мартинелли. В составе хозяев отличились Кучо Эрнандес и Мусса Сиссоко.

"Арсенал", набрав 48 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Уотфорд" с 19 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

"Уотфорд" – "Арсенал" - 2:3 (1:2)

Голы: Эдегор, 5 - 0:1, Эрнандес, 11 - 1:1, Сака, 30 - 1:2, Мартинелли, 52 - 1:3, Сиссоко, 87 - 2:3

"Уотфорд": Фостер, Фемения, Кэткарт, Самир, Камара, Сиссоко, Клеверли (Калу, 89), Луза (Кайембе, 64), Эрнандес, Деннис, Жоао Педро.

"Арсенал": Рэмсдейл, Соареш, Габриэл, Уайт, Тирни, Джака, Парти, Эдегор (Холдинг, 90), Ляказетт (Нкетиа, 80), Мартинелли (Пепе, 73), Сака.

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