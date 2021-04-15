"Арсенал" разгромил "Славию" и вышел в полуфинал Лиги Европы

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"Арсенал" разгромил "Славию" и вышел в полуфинал Лиги ЕвропыФото: twitter.com/arsenal

В ответной игре 1/4 финала Лиги Европы "Арсенал" на выезде разгромил "Славию".

Таким образом, "канониры" вышли в полуфинал турнира.

"Славия" - "Арсенал" 0:4, первый матч - 1:1

Голы: Пепе, 18 - 0:1, Ляказетт (пен), 21 - 0:2, Сака, 24 - 0:3, Ляказетт, 77 - 0:4

"Славия": Коларж, Боржил (Дорли, 46), Зима, Голеш, Ба (Вишински, 46), Станчу (Лингр, 46), Шевчик, Провод, Громада (Масопуст, 46), Олайинка, Кухта (Тецл, 71).

"Арсенал": Лено, Чемберс, Холдинг, Мари, Себальос, Джака, Парти (Соареш, 79), Смит-Роу (Эль-Ненни, 67), Сака (Мартинелли, 79), Пепе, Ляказетт (Нкетиа, 79).

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