"Арсенал" уверенно обыграл "Манчестер Юнайтед" в АПЛ
Фото: твиттер "Арсенала"\Автор неизвестен
Лондонский "Арсенал" в матче 34-го тура АПЛ обыграл "Манчестер Юнайтед" на своем поле.
"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" - 3:1
Голы: Тавареш, 3 - 1:0, Сака (пен), 32 - 2:0, Роналду, 34 - 2:1, Джака, 70 - 3:1.
"Арсенал" - Рэмсдейл, Соареш (Томиясу, 90), Габриэл, Уайт, Нуну Тавареш, Джака, Эль-Ненни, Эдегор, Смит-Роу (Мартинелли, 64), Нкетиа, Сака (Холдинг, 74).
"Манчестер Юнайтед" - Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Линделеф, Теллес, Матич (Рэшфорд, 77), Бруну Фернандеш (Мата, 84), Мактомини, Роналду, Санчо, Эланга (Лингард, 77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18