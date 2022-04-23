"Арсенал" уверенно обыграл "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

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"Арсенал" уверенно обыграл "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

Фото: твиттер "Арсенала"\Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" в матче 34-го тура АПЛ обыграл "Манчестер Юнайтед" на своем поле.

"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" - 3:1

Голы: Тавареш, 3 - 1:0, Сака (пен), 32 - 2:0, Роналду, 34 - 2:1, Джака, 70 - 3:1.

"Арсенал" - Рэмсдейл, Соареш (Томиясу, 90), Габриэл, Уайт, Нуну Тавареш, Джака, Эль-Ненни, Эдегор, Смит-Роу (Мартинелли, 64), Нкетиа, Сака (Холдинг, 74).

"Манчестер Юнайтед" - Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Линделеф, Теллес, Матич (Рэшфорд, 77), Бруну Фернандеш (Мата, 84), Мактомини, Роналду, Санчо, Эланга (Лингард, 77).

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