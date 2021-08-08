"Арсенал" вступил в борьбу за защитника "Атлетико"

Фото: инстаграм Триппьера

Защитник "Атлетико" Киран Триппьер попал в сферу интересов еще одного клуба АПЛ.

Как сообщает The Sun, в услугах 30-летнего игрока заинтересован "Арсенал".

Соглашение Триппьера с клубом истекает следующим летом. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

Напомним, что ранее интерес к футболисту проявлял "Манчестер Юнайтед".

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