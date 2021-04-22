Аршавин назвал фаворитов Евро-2020

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Аршавин назвал фаворитов Евро-2020

Фото сайт "Зенита"

Известный российский футболист Андрей Аршавин поделился мнением о том, кто имеет наибольшие шансы выиграть Евро-2020.

"К сожалению, для нас, я считаю одним из фаворитов Евро бельгийцев. Сильна и французская команда. Кажется, французам всё понравилось на Чемпионате Мира в России, и они хотят повторить успех", - сказал Аршавин.

Напомним, что основной турнир Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля. Его перенесли на год из-за пандемии коронавируса.

Сборная Бельгии является соперником России по групповому этапу.

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