Аршавин назвал фаворитов Евро-2020
Фото сайт "Зенита"
Известный российский футболист Андрей Аршавин поделился мнением о том, кто имеет наибольшие шансы выиграть Евро-2020.
"К сожалению, для нас, я считаю одним из фаворитов Евро бельгийцев. Сильна и французская команда. Кажется, французам всё понравилось на Чемпионате Мира в России, и они хотят повторить успех", - сказал Аршавин.
Напомним, что основной турнир Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля. Его перенесли на год из-за пандемии коронавируса.
Сборная Бельгии является соперником России по групповому этапу.
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|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1