Аршавин назвал фаворитов Евро-2020

Фото сайт "Зенита"

Известный российский футболист Андрей Аршавин поделился мнением о том, кто имеет наибольшие шансы выиграть Евро-2020.

"К сожалению, для нас, я считаю одним из фаворитов Евро бельгийцев. Сильна и французская команда. Кажется, французам всё понравилось на Чемпионате Мира в России, и они хотят повторить успех", - сказал Аршавин.

Напомним, что основной турнир Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля. Его перенесли на год из-за пандемии коронавируса.

Сборная Бельгии является соперником России по групповому этапу.

Не пропустите: Фигу оценил шансы сборной России на Евро-2020. | http://soccernews.ru