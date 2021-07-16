Аршавин предложил рецепт повышения привлекательности РПЛ

Фото инстаграм Андрея Аршавина

Известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин высказался о том, как сделать РПЛ более привлекательным и интересным турниром.

"Только один выход: объединиться с чемпионатами Казахстана, Азербайджана и Беларуси. Это как минимум расширило бы аудиторию. А два клуба из Азербайджана, как показал матч с нашим "Арсеналом", ничуть не хуже команд второй восьмёрки РПЛ. По сколько команд берём? По две. А из России оставляем 12.

Реализуемо ли это? Это мне и предстоит решить. Лучший вариант - объединиться с Украиной. Но в современной политической ситуации это невозможно. Просто в этих странах клубы стали бы финансово-независимыми проектами, были бы сильнее, расширилась бы аудитория: публика больше ходила бы на такие матчи. Но вопросов много: как отнесётся УЕФА, кто вылетает, кто выходит в еврокубки, объединять ли ФНЛ и ПФЛ", - сказал Аршавин.

Напомним, что объединение чемпионатов России и Украины активно обсуждалось с 2012 по 2014 год. Одним из главных лоббистов этого был Валерий Газзаев.

Не пропустите: Аршавин высказался о соперничестве "Зенита" и "Спартака". | http://soccernews.ru