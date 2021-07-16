Аршавин предложил рецепт повышения привлекательности РПЛ
Фото инстаграм Андрея Аршавина
Известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин высказался о том, как сделать РПЛ более привлекательным и интересным турниром.
"Только один выход: объединиться с чемпионатами Казахстана, Азербайджана и Беларуси. Это как минимум расширило бы аудиторию. А два клуба из Азербайджана, как показал матч с нашим "Арсеналом", ничуть не хуже команд второй восьмёрки РПЛ. По сколько команд берём? По две. А из России оставляем 12.
Реализуемо ли это? Это мне и предстоит решить. Лучший вариант - объединиться с Украиной. Но в современной политической ситуации это невозможно. Просто в этих странах клубы стали бы финансово-независимыми проектами, были бы сильнее, расширилась бы аудитория: публика больше ходила бы на такие матчи. Но вопросов много: как отнесётся УЕФА, кто вылетает, кто выходит в еврокубки, объединять ли ФНЛ и ПФЛ", - сказал Аршавин.
Напомним, что объединение чемпионатов России и Украины активно обсуждалось с 2012 по 2014 год. Одним из главных лоббистов этого был Валерий Газзаев.
Не пропустите: Аршавин высказался о соперничестве "Зенита" и "Спартака". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Слоганы "Слава Украине" и "Героям слава" появятся на форме всех клубов УПЛ
-
Аршавин предложил рецепт повышения привлекательности РПЛ
-
Федун оценил реформы, предложенные РФС
-
СМИ: Дмитрий Комбаров решил закончить карьеру
-
"Ювентус" ведёт переговоры об аренде форварда "Манчестер Сити"
-
ЦСКА хочет усилиться уругвайским защитником
-
1
Перес: "Девушку Озила трахали все игроки "Интера" и "Милана"
-
Акинфеев, Тимощук и Фабрегас - в сборной Аршавина из футболистов, с которыми он играл
-
Влашич вернулся к тренировкам с ЦСКА. Сообщалось, что он близок к уходу в "Милан"
-
Караваев озвучил задачи "Зенита" на сезон
-
Эсекьель Гарай завершил карьеру
-
Черышев поучаствовал в презентации новой формы "Валенсии"
-
Роналду определился со своим будущим в "Ювентусе"
-
Экс-хавбек "Зенита" Жулиано выбрал новый клуб
-
Финал Кубка России могут перенести с мая на февраль
-
"Барселона" получила три предложения об аренде Пьянича
-
Аршавин высказался о соперничестве "Зенита" и "Спартака"
-
"Лацио" выкупил у "Вест Хэма" Андерсона за сумму в 13 раз ниже, чем была при продаже
-
Доннарумма сделал татуировку в честь победы сборной Италии на Евро-2020
-
"Рубин" расторг контракт с грузинским легионером