Аршавин раскритиковал работу системы VAR

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Аршавин раскритиковал работу системы VAR

Фото инстаграм Андрея Аршавина

Бывший игрок питерского "Зенита" Андрей Аршавин рассказал о своём отношении к появлению в футболе системы видеоповторов для помощи судьям.

"Система VAR, на мой взгляд, мешает. Она не привела к чистоте момента. VAR убирает те эмоции, которые были. А мы хотим видеть живые эмоции футболистов.

Раньше газеты писали об эмоциях, а теперь про VAR. Мы смотрим футбол за эмоции, они могут меняться, в этом красота и кайф футбола", - сказал Аршавин.

Напомним, что в России VAR начал использоваться с полуфиналов Кубка страны в сезоне 2018/2019.

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