Аршавин раскритиковал работу системы VAR
Фото инстаграм Андрея Аршавина
Бывший игрок питерского "Зенита" Андрей Аршавин рассказал о своём отношении к появлению в футболе системы видеоповторов для помощи судьям.
"Система VAR, на мой взгляд, мешает. Она не привела к чистоте момента. VAR убирает те эмоции, которые были. А мы хотим видеть живые эмоции футболистов.
Раньше газеты писали об эмоциях, а теперь про VAR. Мы смотрим футбол за эмоции, они могут меняться, в этом красота и кайф футбола", - сказал Аршавин.
Напомним, что в России VAR начал использоваться с полуфиналов Кубка страны в сезоне 2018/2019.
Не пропустите: Аршавин высказался о потенциале Захаряна. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
Назревает самый большой футбольный скандал XXI века! Или что известно о Суперлиге на данный момент: дата начала, финансы, формат
-
Перес прокомментировал создание Суперлиги Европы
-
Аршавин раскритиковал работу системы VAR
-
Журналист Скира назвал три клуба, которые могут присоединиться к Суперлиге в ближайшие дни
-
"Манчестер Сити" готов увеличить зарплату Фодена более чем в три раза
-
У "Барселоны" возникли проблемы с продлением контракта Дембеле: названа причина
-
Назван список руководителей Суперлиги Европы
-
Суперлига Европы официально создана. В неё вошли 12 клубов
-
Главные новости дня: 18 апреля
-
Стало известно, кто станет президентом Суперлиги в случае ее образования
-
"Зенит" нацелился на Умтити
-
Невилл призвал снять очки с клубов АПЛ, согласившихся играть в Суперлиге
-
"Лион" добыл победу над "Нантом"
-
1
"Реал" потерял очки в матче с "Хетафе"
-
"Наполи" и "Интер" не выявили победителя
-
Слуцкий недоволен судейством в матче с "Уралом"
-
2
Отец Месси прибыл в Барселону для переговоров о новом контракте
-
Тедеско извинился за поражение от "Уфы"
-
"Лестер" вышел в финал Кубка Англии
-
Олич прокомментировал поражение от "Сочи"