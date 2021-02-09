AS: Килиан Мбаппе пугает "Реал"

В мадридском "Реале" с опасением восприняли недавние заявление нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, сообщает AS. Форвард заявил, что он сыграл за парижский клуб 150 матчей и надеется провести еще много игр.

В "Реале" опасаются, что Мбаппе примет решение продлить с ПСЖ контракт, который действует до лета 2022 года. В этом случае королевскому клубу еще долго не удастся приобрести форварда.

После принципиального матча с "Марселем" (2:0) Мбаппе в Instagram опубликовал свою улыбающуюся фотографию с подписью "Это Париж". В Испании сравнили это с гипотетическим победным голом Серхио Рамоса в гостевом матче с "Барселоной" и подписью "Это Мадрид".

В нынешнем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 26 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал девять результативных передач.

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