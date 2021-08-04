"Астон Вилла" близка к трансферу защитника "Манчестер Юнайтед"

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"Астон Вилла" близка к трансферу защитника "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Акселя Туанзебе/Автор неизвестен

Защитник "Манчестер Юнайтед" Аксель Туанзебе в ближайшее время может перейти в "Астон Виллу", сообщает The Athletic.

По сведениям источника, бирмингемский клуб арендует футболиста на год. При этом Туанзебе может продлить контракт с манкунианцами до лета 2023 года. Стоит отметить, что он уже играл за "Астон Виллу" в 2018 и 2019 годах на правах аренды. 

23-летний Туанзебе в прошлом сезоне провел за "Манчестер Юнайтед" 18 матчей во всех турнирах, не отметился результативными действиями и пропустил шесть желтых карточек.

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