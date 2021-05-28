"Аталанта" и "Удинезе" поборются за игрока ЦСКА

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"Аталанта" и "Удинезе" поборются за игрока ЦСКАФото: сайт ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили привлек к себе внимание клубов Серии А.

Как сообщает Sport24, в услугах 21-летнего игрока заинтересованы "Аталанта" и "Удинезе". Однако официальных предложений пока не поступало.

Марадишвили является воспитанником "армейцев". Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.

В этом сезоне на счету Марадишвили один гол и две результативные передачи в 35 играх.

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