"Аталанта" поздравила Малиновского на украинском языке

Теги серия ааталантаруслан малиновскийукраина

"Аталанта" поздравила Малиновского на украинском языкеФото: инстаграм "Аталанты"/Автор неизвестен

Сегодня, 4-го мая, полузащитнику сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслану Малиновскому исполняется 28 лет. 

В честь этого "Аталанта" в своем Instagram поздравила Руслана на трех языках, одним из которых оказался украинский.

Вот, что написала пресс-служба бергамасков: "З днем народження, Ruslan".

Также не пропустите: "Реал" опубликовал заявку на ответный полуфинал ЛЧ с "Челси". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Глейзеры не продадут "МЮ"

Глейзеры не продадут "МЮ"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов