"Аталанта" поздравила Малиновского на украинском языке

Фото: инстаграм "Аталанты"/Автор неизвестен

Сегодня, 4-го мая, полузащитнику сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслану Малиновскому исполняется 28 лет.

В честь этого "Аталанта" в своем Instagram поздравила Руслана на трех языках, одним из которых оказался украинский.

Вот, что написала пресс-служба бергамасков: "З днем народження, Ruslan".

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