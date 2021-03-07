"Атлетико" и "Реал" поделили очки

В Мадриде подошел к концу центральный матч 26 тура испанской Ла Лиги. "Атлетико" принимал "Реал" на своем поле. Хозяева смогли открыть счет уже на 15 минуте и до конца матча сохраняли необходимый счет. Однако, в концовке встречи "сливочным" удалось сравнять счет и уйти от поражения. Итог матча - ничья 1:1. Результат позволил "матрсникам" сохранить первую строчку в турнирной таблице. На счету подопечных Симеоне 59 очков в 25 матчах. "Реал" занимает 3 место в чемпионате, набрав 54 очка за 26 игр.

"Атлетико" - "Реал" 1:1 (1:0)

Голы: Суарес, 15 - 1:0, Бензема, 88 - 1:1

"Атлетико": Облак, Эрмосо, Фелипе, Савич, Триппьер, Льоренте, Коке, Лемар (Сауль, 57), Карраско (Жоау Феликс, 64), Корреа (Кондогбиа, 82), Суарес.

"Реал": Куртуа, Начо, Менди, Варан, Васкес, Каземиро, Кроос, Родриго (Винисиус Жуниор, 60), Модрич, Асенсио (Вальверде, 60), Бензема.