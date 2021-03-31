"Атлетико" нацелился на бразильского полузащитника

Фото: твиттер FV Football/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к полузащитнику "Палмейраса" Габриэлю Мерино, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По сведениям источника, испанский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и уже начал переговоры по нему.

20-летний Мерино является воспитанником "Палмейраса". Всего он провел за клуб 60 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2024 года.

Не пропустите: "Атлетико" вступил в борьбу за защитника сборной Германии. | http://soccernews.ru