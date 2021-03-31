"Атлетико" нацелился на бразильского полузащитника

Теги палмейрасатлетико мадридтрансферыгабриэль мерино

"Атлетико" нацелился на бразильского полузащитника

Фото: твиттер FV Football/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к полузащитнику "Палмейраса" Габриэлю Мерино, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По сведениям источника, испанский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и уже начал переговоры по нему.

20-летний Мерино является воспитанником "Палмейраса". Всего он провел за клуб 60 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2024 года.

Не пропустите: "Атлетико" вступил в борьбу за защитника сборной Германии.  | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 30 марта

Главные новости дня: 30 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов