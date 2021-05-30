"Атлетико" нацелился на одного из лидеров "Барселоны"

Фото: инстаграм Жорди Альбы/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к защитнику "Барселоны" Жорди Альбе, сообщает AS.

По сведениям источника, "матрасники" рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Барселона" может согласиться продать игрока, чтобы омолодить состав.

В минувшем сезоне 32-летний Альба провел за "Барселону" 49 поединков во всех турнирах, пять голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2024 года.

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