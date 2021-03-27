"Атлетико" назвал "МЮ" стоимость Льоренте
Фото: Sports.ru
"Манчестер Юнайтед" хочет подписать хавбека "Атлетико" Маркоса Льоренте.
Как сообщает Goal.com, "матрасники" дали понять "МЮ", что для покупки футболиста им нужно выплатить его клаусулу, которая составляет 120 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что манкунианцы предлагали за игрока 80 миллионов евро.
Контракт Льоренте с клубом рассчитан до 2024 года. В этом сезоне на его счету 10 голов и 9 ассистов в 36 играх.
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|5
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|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Вулверхэмптон
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|36
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|Саутгемптон
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|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
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|18