"Атлетико" назвал "МЮ" стоимость Льоренте

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"Атлетико" назвал "МЮ" стоимость ЛьорентеФото: Sports.ru

"Манчестер Юнайтед" хочет подписать хавбека "Атлетико" Маркоса Льоренте.

Как сообщает Goal.com, "матрасники" дали понять "МЮ", что для покупки футболиста им нужно выплатить его клаусулу, которая составляет 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что манкунианцы предлагали за игрока 80 миллионов евро.

Контракт Льоренте с клубом рассчитан до 2024 года. В этом сезоне на его счету 10 голов и 9 ассистов в 36 играх.

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