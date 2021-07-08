"Атлетико" продлил контракт с Симеоне

Теги диего симеонеатлетико мадрид

"Атлетико" продлил контракт с СимеонеФото: ФК "Атлетико"

"Атлетико" продлил контракт с главным тренером команды Диего Симеоне.

Как сообщает официальный сайт клуба, новый договор рассчитан до лета 2024 года. Также новые контракты заключили члены его тренерского штаба.

51-летний Симеоне возглавляет "Атлетико" с декабря 2011 года. Под его руководством клуб завоевал 8 трофеев, в том числе дважды Ла Лигу и Лигу Европы.

Напомним, что "Атлетико" стал чемпионом в минувшем сезоне Ла Лиги.

Читайте также: "Атлетико" объявил о трансфере португальского таланта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

РФС отказался от кандидатур Лёва и Виллаша-Боаша

РФС отказался от кандидатур Лёва и Виллаша-Боаша

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов