"Атлетико" продлил контракт с Симеоне

Фото: ФК "Атлетико"

"Атлетико" продлил контракт с главным тренером команды Диего Симеоне.

Как сообщает официальный сайт клуба, новый договор рассчитан до лета 2024 года. Также новые контракты заключили члены его тренерского штаба.

51-летний Симеоне возглавляет "Атлетико" с декабря 2011 года. Под его руководством клуб завоевал 8 трофеев, в том числе дважды Ла Лигу и Лигу Европы.

Напомним, что "Атлетико" стал чемпионом в минувшем сезоне Ла Лиги.

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