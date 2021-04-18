"Атлетико" уничтожил "Эйбар"

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"Атлетико" уничтожил "Эйбар"Фото: Твиттер @LaLiga
В Мадриде подошел к концу матч 33 тура испанской Ла Лиги между "Атлетико" и "Эйбаром". Хозяева, которые в последнее время часто теряют очки в играх с не самыми сильными соперниками, на этот раз, были настроены крайне решительно. В первом тайме подопечные Симеоне смогли отличиться дважды, но не стали ослаблять давление, как это случалось ранее, и во второй половине игры отличились еще трижды. Итоговый счет матча - 5:0 в пользу "матрасников". В отсутствие главного бомбардира Луиса Суареса, его функции взяли на себя Корреа и Льоренте, которые в этом матче отметились дублями.

Результат позволил "Атлетико" набрать 70 баллов и оторваться от второго места на 4 очка. У гостей осталось 23 набранных очка и закономерное последнее, 20 место в турнирной таблице.

"Атлетико" - "Эйбар" 5:0 (2:0)

Голы: Корреа, 42 - 1:0, Корреа, 44 - 2:0, Карраско, 49 - 3:0, Льоренте, 53 - 4:0, Льоренте, 58 - 5:0

"Атлетико": Облак, Лоди, Триппьер, Савич (Фелипе, 74), Хименес, Карраско (Торрейра, 70), Эррера (Кондогбиа, 69), Льоренте, Сауль, Корреа (Дембеле, 61), Коке (Витоло, 61).

"Эйбар": Дмитрович, Дуфур (Оливейра, 63), Родригес (Ресио, 72), Бургос, Посо, Атьенса, Альварес, Хосе Анхель (Рафа Соареш, 72), Алеиш Гарсия (Инуи, 62), Арбилья, Кике Гарсия (Кике Гонсалес, 72).

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