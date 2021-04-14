Автобус "Реала" был атакован в Ливерпуле

Фото: José A. García \ MARCA

Мадридский "Реал" получил не слишком теплый прием, прибыв в Англию на ответную игру против "Ливерпуля" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

По сведениям журналиста Cope Мигеля Анхеля Диаса, автобус "сливочных" подвергся атаке в Ливерпуле. Отмечается, что автобус был закидан камнями и бутылками, в следствии чего было разбито окно, возле которого находился тренер "Реала".

Le bus du Réal Madrid visiblement pris à cible par les supporters de Liverpool à l’extérieur de Anfield @CanalplusSport pic.twitter.com/Lmy44rOqgj — Sébastien Zany (@ZanySebastien) April 14, 2021

Напомним, что первый матч в Испании завершился победой "Реала" со счетом 3:1. Ответная игра пройдет сегодня в 22:00 (мск).

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