Автомобиль Александра Кокорина без номеров забрали на штрафстоянку

Фото: инстаграм Кокорина

Lamborghini форварда "Фиорентины" Александра Кокорина забрали на штрафстоянку в Москве.

Автомобиль футболиста был остановлен сегодня, 26 июня, в центре Москвы. За рулем находился водитель, а авто было переоформлено на его маму.

Сотрудники ГАИ решили проверить яркую машину без номерных знаков. Отметим, что во время обыска в багажнике было обнаружено шесть номерных знаков.

Автомобиль могут не вернуть хозяину, так как Кокорин аннулировал учёт, чтобы не платить штрафы и ездил все это время на ней без страховки.

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