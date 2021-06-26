Автомобиль Александра Кокорина без номеров забрали на штрафстоянку
Фото: инстаграм Кокорина
Lamborghini форварда "Фиорентины" Александра Кокорина забрали на штрафстоянку в Москве.
Автомобиль футболиста был остановлен сегодня, 26 июня, в центре Москвы. За рулем находился водитель, а авто было переоформлено на его маму.
Сотрудники ГАИ решили проверить яркую машину без номерных знаков. Отметим, что во время обыска в багажнике было обнаружено шесть номерных знаков.
Автомобиль могут не вернуть хозяину, так как Кокорин аннулировал учёт, чтобы не платить штрафы и ездил все это время на ней без страховки.
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