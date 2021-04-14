"Аякс" отреагировал на информацию об интересе к Кварацхелии

Фото твиттер "Рубина"

Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс не подтвердил слухи о том, что клуб интересуется хавбеком "Рубина" Хвичей Кварацхелией.

"Это неправда. Кварацхелия не входит в сферу интересов "Аякса". Ни о каких переговорах с "Рубином" речи не идет", - приводит слова Овермарса "Евро-Футбол".

Ранее сообщалось, что 20-летнего грузина претендуют "Аталанта", "Бавария", "Интер", "Милан", "Наполи" и "Ювентус".

В текущем сезоне на счету Кварацхелии 4 гола и 4 ассиста в 22 играх.

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