"Аякс" продлил контракт с Тадичем

Теги аяксдушан тадич

"Аякс" продлил контракт с Тадичем

Фото сайт "Аякса"

"Аякс" на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с форвардом Душаном Тадичем.

Стороны продлили контракт на один год - до июня 2024-го.

Ранее сообщалось, что интерес к 32-летнему сербу проявляет "Милан".

Тадич выступает за "Аякс" с 2018 года, за три сезона он сыграл 149 матчей, забил 76 голов и сделал 70 ассистов.

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