"Аякс" продлил контракт с Тадичем
Фото сайт "Аякса"
"Аякс" на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с форвардом Душаном Тадичем.
Стороны продлили контракт на один год - до июня 2024-го.
Ранее сообщалось, что интерес к 32-летнему сербу проявляет "Милан".
Тадич выступает за "Аякс" с 2018 года, за три сезона он сыграл 149 матчей, забил 76 голов и сделал 70 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23