Азар прокомментировал победу над "Алавесом" и рассказал о состоянии своей лодыжки

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Бельгийский футболист мадридского "Реала" Эден Азар поделился эмоциями после победы над "Алавесом" (4:1) в первом туре Ла Лиги.

"Надеюсь, после назначения Анчелотти мы будем забивать больше. Мы здесь для этого – в особенности форварды. Думаю, в этом сезоне мы можем многого добиться вместе.

Самое важное – мы все едины. Мы можем выйти на игру с 3-4 нападающими, но при этом все будут работать на благо команды. Главное – набирать три очка в каждом матче.

Я хорошо чувствую себя, ощущения от команды тоже хорошие. Мы забили 4 мяча, ощущения замечательные. Мы постараемся выиграть как можно больше матчей.

Мой голеностоп меня не беспокоит, я вообще о нем не думаю. Мы собираемся сделать все, что в наших силах", – сказал Азар для Movistar+.

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