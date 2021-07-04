Балотелли получил предложение из Турции

Теги марио балотеллиадана демирспор

Балотелли получил предложение из Турции Фото инстаграм Марио Балотелли

Нападающий Марио Балотелли может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает журналист Николо Скира, местный "Адана Демирспор" предлагает итальянцу контракт на два года с зарплатой 2 миллиона евро за сезон.

Последним клубом Балотелли была "Монца", за которую он выступал с 2020 по 2021 год.

Отметим, что "Адана Демирспор" выиграл первую лигу Турции и в следующем сезоне выступил в турецкой Суперлиге.

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