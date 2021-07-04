Балотелли получил предложение из Турции
Фото инстаграм Марио Балотелли
Нападающий Марио Балотелли может продолжить карьеру в Турции.
Как сообщает журналист Николо Скира, местный "Адана Демирспор" предлагает итальянцу контракт на два года с зарплатой 2 миллиона евро за сезон.
Последним клубом Балотелли была "Монца", за которую он выступал с 2020 по 2021 год.
Отметим, что "Адана Демирспор" выиграл первую лигу Турции и в следующем сезоне выступил в турецкой Суперлиге.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24