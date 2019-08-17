Балотелли продолжит карьеру в "Брешии"
Форвард Марио Балотелли в ближайшее время станет игроком "Брешии".
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 29-летний итальянец уже заключил с клубом соглашение до следующего лета, по которому будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год. Кроме того, договор включает в себя ряд бонусов за количество сыгранных матчей и забитых голов.
Также если "Брешия" по итогам сезона останется в Серии А, то контракт Балотелли автоматически продлится еще на один год.
Напомним, что в прошлом сезоне Балотелли выступал за "Ниццу" и "Марсель".
Читайте также: "Динамо" и "Краснодар" отказались от услуг Балотелли. | http://soccernews.ru
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