Балотелли вызван в сборную Италии впервые с 2018 года

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Балотелли вызван в сборную Италии впервые с 2018 года

Фото: инстаграм Марио Балотелли/Автор неизвестен

Тренерский штаб сборной Италии под руководством Роберто Манчини огласил состав команды на январский тренировочный сбор. В список игроков вошел нападающий "Адана Демирспор" Марио Балотелли, который не вызывался в национальную сборную с сентября 2018 года.

Вратари: Марко Карнезекки ("Кремонезе"), Алессио Краньо ("Кальяри"), Алекс Мерет ("Наполи"), Сальваторе Сиригу ("Дженоа").

Защитники: Алессандро Бастони ("Интер"), Кристиано Бираги ("Фиорентина"), Давиде Калабрия ("Милан"), Джорджо Кьеллини, Маттиа Де Шильо, Лука Пеллегрини (все – "Ювентус"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Алессандро Флоренци ("Милан"), Луис Фелипе ("Лацио"), Джанлука Манчини ("Рома"), Джорджо Скальвини, Рафаэл Толои (оба – "Аталанта").

Полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба – "Интер"), Брайан Кристанте ("Рома"), Николо Фаджоли ("Кремонезе"), Давиде Фраттези ("Сассуоло"), Мануэль Локателли ("Ювентус"), Маттео Пессина ("Аталанта"), Самуэле Риччи ("Эмполи"), Сандро Тонали ("Милан").

Нападающие: Марио Балотелли ("Адана Демирспор"), Доменико Берарди, Джакомо Распадори, Джанлука Скамакка (все – "Сассуоло"), Федерико Бернардески ("Ювентус"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Лоренцо Инсинье ("Наполи"), Жоао Педро ("Кальяри"), Маттиа Дзакканьи ("Лацио"), Николо Дзаньоло ("Рома").

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