Балотелли вызван в сборную Италии впервые с 2018 года
Фото: инстаграм Марио Балотелли/Автор неизвестен
Тренерский штаб сборной Италии под руководством Роберто Манчини огласил состав команды на январский тренировочный сбор. В список игроков вошел нападающий "Адана Демирспор" Марио Балотелли, который не вызывался в национальную сборную с сентября 2018 года.
Вратари: Марко Карнезекки ("Кремонезе"), Алессио Краньо ("Кальяри"), Алекс Мерет ("Наполи"), Сальваторе Сиригу ("Дженоа").
Защитники: Алессандро Бастони ("Интер"), Кристиано Бираги ("Фиорентина"), Давиде Калабрия ("Милан"), Джорджо Кьеллини, Маттиа Де Шильо, Лука Пеллегрини (все – "Ювентус"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Алессандро Флоренци ("Милан"), Луис Фелипе ("Лацио"), Джанлука Манчини ("Рома"), Джорджо Скальвини, Рафаэл Толои (оба – "Аталанта").
Полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба – "Интер"), Брайан Кристанте ("Рома"), Николо Фаджоли ("Кремонезе"), Давиде Фраттези ("Сассуоло"), Мануэль Локателли ("Ювентус"), Маттео Пессина ("Аталанта"), Самуэле Риччи ("Эмполи"), Сандро Тонали ("Милан").
Нападающие: Марио Балотелли ("Адана Демирспор"), Доменико Берарди, Джакомо Распадори, Джанлука Скамакка (все – "Сассуоло"), Федерико Бернардески ("Ювентус"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Лоренцо Инсинье ("Наполи"), Жоао Педро ("Кальяри"), Маттиа Дзакканьи ("Лацио"), Николо Дзаньоло ("Рома").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17