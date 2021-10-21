Барриос прокомментировал поражение "Зенита" от "Ювентуса"

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Барриос прокомментировал поражение "Зенита" от "Ювентуса"

Фото инстаграм Вильмара Барриоса

Полузащитник питерского "Зенита" Вильмар Барриос подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ювентуса".

"Нам не хватило концентрации в эпизоде с пропущенным мячом. "Ювентус" - команда, которой нельзя позволять такие вещи. Мы пропустили одну контратаку, и они тут же забили. Это очень обидное поражение, жаль, что мы проиграли дома. Мы продолжаем думать о том, чтобы выйти из группы Лиги Чемпионов, бороться до конца, и сделаем всё, чтобы в следующих матчах набрать очки", - цитирует Барриоса официальный сайт УЕФА.

"Зенит" дома проиграл "Ювентусу" со счётом 0:1, пропустив единственный гол на 86-й минуте.

"Сине-бело-голубые" набрали 3 очка в 3 турах ЛЧ и занимают 3-е место в группе.

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