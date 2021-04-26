"Барса" показала чемпионский стиль в игре с "Вильярреалом": разрыв в первом тайме, эффективность Гризманна, осечки конкурентов как помощь

Вчера "Барселона" максимально приблизилась к первому месту Ла Лиги, обыграв "Вильярреал". Команда Рональда Кумана догнала "Реал" по очкам и отстает от "Атлетико" всего на 2 балла, при этом имея матч в запасе. Соперники как никогда подсобили. "Атлетико" проиграл своим практически тескам из Бильбао, а "Реал" не смог забить "Бетису" и оформил всего 1 балл. Интересно, что "Севилья" добыла 7 побед и 1 ничью в последних 8 матчах чемпионата, и уже наступает на пятки лидерам. Отрыв между пока лидирующими "матрасниками" и "нервионцами" – всего 3 балла, при равном количестве сыгранных матчей. Короче говоря, чемпионская гонка в Испании, наверное, будет самой интригующей в Европе. Собственно, сегодня мы немного затронем "Барселону", так как именно она сейчас является главным претендентом на титул – и по игре, и по стабильности. "Вильярреал" был обыгран достаточно легко, даже несмотря на то, что каталонцы пропустили первыми. Говорим об этом матче в нашем традиционном аналитическом обзоре.

Чемпионский почерк "Барселоны"

"Барселона" потратила на этот матч ровно столько сил, сколько было нужно. До перерыва команда Рональда Кумана буквально разрывала своего оппонента. "Вильярреал" забил буквально из ничего, хотя на тот момент уже должен был уступать в два мяча. Это отчетливо видно на графике ожидаемых голов. За такую ​​расточительность нужно обвинять только одного игрока – Фрэнки де Йонга. Голландец получил полную свободу передвижений в атаке и легко должен был оформлять дубль. Его xG с отрывом лучший на две команды – 1,62. В свою очередь, хозяева дали мастер-класс по эффективности, реализовав свой единственный (!) острый момент, который потянул на половину xG команды за весь матч. В конце концов, "Барселона", пропустив первой, не стала паниковать, а оперативно взяла свое. Больше удивляет, что после этого команда практически остановилась. Мол, результат сделано – время поберечь силы. В этом не трудно найти логику – через четыре дня предстоит провести перенесенный матч против "Гранады", тогда как конкуренты будут отдыхать. А терять очки каталонцам нельзя. Да, именно их эксперты и букмекеры считают главными претендентами на чемпионство, но это еще предстоит доказать делами.

В 2021 календарном году "Барселона" выглядит монструозной, набрав 46 из 51 возможного очка. Это позволило отыграть более 10 очков отставания от лидера. Однако "Атлетико" все еще впереди на два пункта. Это совсем не критично, учитывая будущую очную встречу с "матрасниками", но к ней желательно подойти с минимальными потерями (идеально – вообще без них). Именно поэтому в условиях плотного графика нельзя отдавать слишком много сил в одном матче, а то можно поплатиться за это уже в следующем. Сейчас у подопечных Кумана с этим все в порядке. Как только "Барса" вышла вперед, сразу включился эконом-режим. Причем, не было никакого сомнения, что гости удержат необходимый результат. Это и есть почерк чемпиона, который умеет правильно распределять силы на дистанции, а не демонстрировать отдельные вспышки.

Гризманн сделал игру, продажа француза откладывается!

Три дня назад Месси стал главным героем победы над "Хетафе". Дело даже не в его дублиеи результативной передачи. Уже в компенсированное время Месси легко мог оформить хет-трик, но отдал право исполнить пенальти Гризманну. Француз привычно для себя выполнил большой объем работы, но игры забить не смог. А вот с отметки не промахнулся. Возможно, именно это придало форварду уверенности. Вчера солистом каталонского оркестра был именно Гризманн. Мог, конечно, забрать себе эти лавры де Йонг, но он слишком много мазал. Зато француз сыграл показательно эффективно, выжав максимум из ситуации. Именно так, как от него ждут. Обычно бывает наоборот – у Гризманна много моментов, но он их тратит. С "Вильярреалом" Антуан набрал лишь 1,14 xG. То есть, согласно статистике, должен забить лишь раз. Что ж, именно за такие показатели результативности каталонцы и платили 120 млн евро. Топ-уровень предусматривает регулярный "оверперформанс".

В 2021 году среди всех игроков Ла Лиги Гризманн занимает третье место по количеству результативных действий во всех турнирах. У него 13 голов и 9 ассистов. Впереди только Жерар Морено (18+6) и, собственно, Лео Месси (23+9). Однако в этот вечер капитан "Барселоны" был незаметным. Аргентинец традиционно стал лидером по количеству заработанных фолов и попыток дриблинга, но это и все. По xG аргентинец уступил не только Гризманну и де Йонг, но и Морибе, который провел на поле всего полчаса. А по ожидаемым ассистам у Лионеля вообще нули. Словом, лидер "Барсы" провел очень посредственный поединок с точки зрения эффективности. В другой день критики избежать не удалось бы, но сегодня у каталонцев просто нашелся другой герой.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников