"Барселона" договорилась о продаже Фирпо в АПЛ

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"Барселона" договорилась о продаже Фирпо в АПЛ

Защитник "Барселоны" Хуниор Фирпо перейдет в "Лидс", сообщает Diario Sport.

Фото: инстаграм Хуниора Фирпо/Автор неизвестен

По сведениям источника, английский клуб заплатит за футболиста 15 миллионов евро. В ближайшее время о прибудет в Англию, чтобы пройти медицинское обследование и подпишет контракт.

"Барселона" купила Фирло летом 2019 года у "Бетиса" за 18 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел за каталонский клуб 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Хуниор Фирпо - типичная жертва Лео!С одной стороны , он абсолютно верно делал заявления в соцсетях , что Месси - нехороший человек ( отценузрировано),с другой , а как же свобода слова!Естественно,в диктаторской Барсе Месси её не найти ... (Сколько талантливых футболистов уже впустую потратили время в клубе)Да,ласкание яиц Месси Альбой - понятно , карлику это доставляет удовольствие!(Раньше джессика делала это при каждом праздновании гола,cейчас,конечно,уже реже...)Не увольнять же из-за этого Фирпо!Впрочем,после смены логотипа, удивляться уже нечему!Мда...Visca El Barca!

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