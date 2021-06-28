"Барселона" договорилась о продаже Фирпо в АПЛ

Защитник "Барселоны" Хуниор Фирпо перейдет в "Лидс", сообщает Diario Sport.

Фото: инстаграм Хуниора Фирпо/Автор неизвестен

По сведениям источника, английский клуб заплатит за футболиста 15 миллионов евро. В ближайшее время о прибудет в Англию, чтобы пройти медицинское обследование и подпишет контракт.

"Барселона" купила Фирло летом 2019 года у "Бетиса" за 18 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел за каталонский клуб 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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