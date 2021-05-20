"Барселона" хочет, чтобы Гризманн перешел в "Ювентус"

Теги ювентусбарселонаантуан гризманн

"Барселона" хочет, чтобы Гризманн перешел в "Ювентус"Фото: инстаграм Гризманна/Автор неизвестен

Как сообщает Diario Sport, "Барселона" рассматривает возможность продажи форварда Антуана Гризманна.

По информации источника, в руководстве каталонского клуба надеются, что француз перейдет в "Ювентус".

Итальянцы интересуются 30-летним французом на случай, если нападающий Криштиану Роналду уйдет из "Ювентуса".

Также отмечается, что туринский клуб из-за сложной экономической ситуации не сможет сразу купить Гризманна.

В 35 матчах нынешнего сезона Ла Лиги Гризманн забил 12 голов и отдал 7 голевых передач.

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