"Барселона" хочет подписать Андре Силву

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"Барселона" хочет подписать Андре СилвуФото: Твиттер @Eintracht_por 
Форвард "Айнтрахта" и сборной Португалии Андре Силва может стать игроком "Барселоны".

По мнению, наставника каталонцев Роналда Кумана, команде необходимо усилить атакующую линию. В приоритете будет подписание нападающего "Лиона" и сборной Нидерландов Мемфиса Депая, но кроме него рассматривается и 25-летний португалец, сообщает Marca со ссылкой на Bild.

Однако, источники заявляют, что сделка может так и не быть заключена по причине высокой стоимости футболиста.

Напомним, Андре Силва недавно попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико".

В текущем сезоне нападающий сыграл 24 матча в Бундеслиге и забил 21 мяч.

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