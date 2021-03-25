"Барселона" хочет подписать Андре Силву
Фото: Твиттер @Eintracht_por
Форвард "Айнтрахта" и сборной Португалии Андре Силва может стать игроком "Барселоны".
По мнению, наставника каталонцев Роналда Кумана, команде необходимо усилить атакующую линию. В приоритете будет подписание нападающего "Лиона" и сборной Нидерландов Мемфиса Депая, но кроме него рассматривается и 25-летний португалец, сообщает Marca со ссылкой на Bild.
Однако, источники заявляют, что сделка может так и не быть заключена по причине высокой стоимости футболиста.
Напомним, Андре Силва недавно попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед" и "Атлетико".
В текущем сезоне нападающий сыграл 24 матча в Бундеслиге и забил 21 мяч.
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