"Барселона" хочет усилиться нападающим "Милана"

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"Барселона" хочет усилиться нападающим "Милана"

Фото инстаграм Рафаэла Леау

Форвард "Милана" Рафаэл Леау привлёк внимание "Барселоны", сообщает Sport.es.

По информации источника, "сине-гранатовые" могут купить португальца ближайшим летом.

Рыночная стоимость 22-летнего нападающего оценивается в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Леау сыграл за "Милан" 31 матч, забил 11 голов и сделал 6 ассистов.

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