"Барселона" интересуется Салахом

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"Барселона" интересуется Салахом

Фото твиттер "Ливерпуля"

"Барселона" рассматривает вариант с трансфером нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

По информации AS, звёздный египтянин - одна из альтернатив для "сине-гранатовых" на случай неудачи в переговорах по Эрлингу Холанду из дортмундской "Боруссии".

В каталонском клубе считают, что 29-летний футболист способен забивать не менее 30 голов за сезон, а его покупка обойдётся не очень дорого из-за истекающего в 2023 году контракта.  

Сообщается, что "Барса" уже контактировала с представителями Салаха, которые дали понять, что вингер не против смены команды.

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